Последняя модель DeepSeek R1 произвела фурор в индустрии искусственного интеллекта, значительно повлияв на рыночную стоимость NVIDIA. Малые и средние компании, занимающиеся разработкой чипов, видят в этом шанс для роста и развития.

Как все знают, недавно китайская компания DeepSeek выпустила свою новую модель R1. Эта модель не только привлекла внимание специалистов, но и вызвала падение рыночной стоимости NVIDIA на сотни миллиардов долларов. В то время как крупные игроки пытаются справиться с последствиями, малые и средние компании видят в этом шанс для масштабирования своих бизнесов.

DeepSeek R1 предлагает альтернативу дорогим и закрытым решениям, которые предлагают такие компании, как OpenAI. Эндрю Фельдман, генеральный директор Cerebras Systems, отметил, что многие разработчики ищут возможность перейти на более доступные и открытые модели.

Согласно заявлению Фельдмана, запуск R1 привел к рекордному увеличению спроса на услуги, предоставляемые через облачные вычислительные кластеры DeepSeek. Открытый исходный код позволяет избежать аппаратных и программных ограничений.

Понятие «вывод» в контексте ИИ подразумевает использование модели для принятия решений на основе новой информации. Это отличается от процесса обучения, который включает создание и оптимизацию модели. Феликс Ли, аналитик в области полупроводников, объяснил, что вывод требует менее мощных и более специализированных чипов, это, в свою очередь, открывает дорогу для стартапов, разрабатывающих такие решения.

Несмотря на доминирование NVIDIA на рынке графических процессоров для обучения ИИ, конкуренты уверены, что у них есть шансы для роста в области вывода. Спрос на такие микросхемы увеличивается, поскольку компании стремятся адаптировать и развивать модели DeepSeek. Сид Шет, генеральный директор d-Matrix, подчеркнул, что меньшие модели с открытым исходным кодом могут быть обучены так, чтобы они достигали или даже превосходили возможности крупных моделей, при этом затраты остаются значительно ниже.

С момента выхода R1 на рынок, десятки компаний обратились к производителям чипов для сотрудничества. Роберт Вачен, соучредитель Etched, отметил, что предприятия перераспределяют свои ресурсы с обучающих кластеров на кластеры вывода.