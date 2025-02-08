Госавтоинспекция начала рейды по проверке электровелосипедов, используемых курьерами. На штрафстоянках уже накопились сотни изъятых транспортных средств, не соответствующих стандартам.

В Москве начались рейды ГИБДД, направленные на проверку электровелосипедов курьеров. Инспекторы обращают внимание на скорость и мощность этих транспортных средств, что приводит к изъятию множества личных велосипедов.

В ходе проверок сотрудники ГИБДД акцентируют внимание на том, чтобы скорость электровелосипедов не превышала 25 км/ч. Если велосипед оказывается мощнее, чем допускает закон, его отправляют на экспертизу, что может занять от двух до трех недель. За это время курьеры накапливают значительные расходы на эвакуацию и хранение, что иногда превышает стоимость самих велосипедов.

Согласно данным Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), на штрафстоянках уже скопились сотни изъятых транспортных средств. Примечательно, что чаще всего изымают именно личные велосипеды, в то время как арендованные, как правило, соответствуют всем требованиям. В столице соотношение арендных и личных электровелосипедов составляет 75% к 25%. Ожидается, что к 2026 году частные велосипеды займут большую долю рынка, что связано с новыми требованиями по оснащению IoT-модулями, ограничивающими скорость.

Представители сервисов доставки, такие как «Яндекс», подтверждают, что рейды действительно затрагивают их курьеров, однако акцентируют внимание на том, что речь идет о личных электросамокатах, а не о служебных. С марта ГИБДД планирует увеличить количество проверок, что подтверждает необходимость соблюдения правил дорожного движения.

Рейды связаны с необходимостью стандартизации электровелосипедов, что важно для обеспечения безопасности на дорогах. МАКС разрабатывает новые отраслевые стандарты для курьерских компаний, чтобы улучшить инфраструктуру и снизить количество нарушений.