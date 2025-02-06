Американские ученые работают над технологией, позволяющей электромобилям заряжаться во время движения. Проект включает создание дорог с динамической беспроводной передачей энергии, что может значительно изменить подход к зарядке электромобилей.

В условиях растущей популярности электромобилей исследовательская группа из Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP) разрабатывает инновационную технологию динамической беспроводной передачи энергии (DWPT). Эта технология позволит автомобилям заряжаться во время движения, что решит многие проблемы, связанные с зарядкой и ограничениями пробега.

Команда UTEP сотрудничает с инженерами для внедрения системы, встраивающей передающие площадки в дорожное покрытие. Это значит, что электромобили смогут получать энергию без необходимости подключения к стационарным зарядным станциям. На данный момент большинство электромобилей заряжаются через домашние розетки или на редких общественных зарядных станциях, что создает определенные неудобства. Прогнозы показывают, что к 2030 году количество продаваемых электромобилей может достигнуть 7,2 миллиона в год. Нет уверенности, что существующая инфраструктура справится с растущим спросом.

Одной из главных преград для внедрения технологии DWPT является необходимость точного моделирования нагрузки на электросеть. Речь идет о сложной задаче, так как поведение распределительной сети зависит от множества факторов: от количества передающих площадок до интенсивности движения. Инженеры, коммунальные службы и местные власти должны учитывать будущие потребности в энергии, которые могут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства и условий на дороге.

Для решения этой проблемы команда UTEP разработала новый метод анализа нагрузки, названный mCONV. Этот подход позволяет точно моделировать системы DWPT, охватывающие как небольшие участки, так и длинные дороги протяженностью до десятков километров.

Математическая модель, созданная учеными, помогает прогнозировать потребление энергии с учетом различных дорожных условий и типов транспортных средств. Это обеспечивает более эффективную интеграцию технологий DWPT в существующую инфраструктуру. Важно отметить, что использование реальных данных о транспортных потоках позволяет создать более точные модели для анализа сетей, охватывающих от 3 до 16 километров.



