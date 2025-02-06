В PlayStation произошли новые увольнения, затронувшие команду разработчиков программного обеспечения.

В последнее время PlayStation сталкивается с рядом трудностей, включая сокращения штата. Оскар Диас, старший технолог дизайна, сообщил о недавних увольнениях в своей команде, что стало еще одним тревожным сигналом для индустрии.

Увольнения в PlayStation затронули команду, занимающуюся разработкой программного обеспечения, а не только игровые студии. Диас, который работал над проектами, связанными с пользовательским интерфейсом, выразил свои чувства на платформе Mastodon. Он отметил, что для него было большой честью работать в компании, которая создала консоли, на которых он сам играл с детства.

Это не первое сокращение в PlayStation. Ранее компания уволила сотрудников Sony Bend после отмены проекта по созданию сервиса для живых выступлений. Также были закрыты студии Firewalk и Neon Koi, что отражает общую тенденцию в индустрии. В начале 2024 года PlayStation сократила 8% своего персонала, включая увольнения в таких известных студиях, как Guerrilla Games и Naughty Dog.

Ситуация в игровой индустрии в целом остается напряженной. Многие компании, такие как BioWare и Ubisoft, также сообщают о сокращениях и закрытиях. Минувший год оказался сложным для многих, и прогнозы на 2025 год не внушают оптимизма.