Разработка «Ведьмака 4» сталкивается с проблемами, связанными с использованием Unreal Engine 5. Игровой директор CDPR говорит о сложностях, которые могут замедлить проект.

CD Projekt Red представила «Ведьмака 4» в прошлом году, однако недавние комментарии от разработчиков вызывают вопросы о ходе работы над проектом. Ожидания игроков могут не совпадать с реальностью.

Дэниел Вавра, режиссер игры Kingdom Come: Deliverance 2, поделился своим мнением о трудностях, с которыми сталкивается CDPR при переходе на Unreal Engine 5. Он отметил, что работа с этим движком для создания открытых миров требует значительных усилий. По его словам, команда CDPR все еще не смогла создать необходимую основу для «Ведьмака 4».

Вавра также намекнул на возможные сомнения CDPR относительно правильности выбора Unreal Engine. Ранее разработчики использовали REDengine, который показал свою эффективность. Проблемы с Unreal Engine, такие как зависания и высокие системные требования, могут серьезно повлиять на разработку.

Вопрос о том, как эти трудности скажутся на сроках выхода игры и ее качестве, остается открытым.