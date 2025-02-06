Российский экспортный центр помогает местным производителям высокотехнологичной продукции выйти на турецкий рынок. Генконсул России в Стамбуле отметил растущую активность российских компаний.

Российские компании, занимающиеся несырьевым экспортом, проявляют интерес к турецкому рынку. Генконсул России в Стамбуле, Андрей Буравов, сообщил о росте активности производителей в этой области.

По словам Буравова, производители стремятся диверсифицировать свои поставки и увеличить объемы экспорта в Турцию. Российский экспортный центр (РЭЦ) активно содействует этому процессу. Дипломат отметил, что интерес проявляется не только в продовольственной и промышленной сферах, но также и в высоких технологиях. Однако санкции создают определенные сложности, влияя на платежи и снижая потенциал сотрудничества. Тем не менее, Турция заинтересована в импорте несырьевой продукции, что подтверждают примеры успешных контрактов. Например, один из российских производителей подписал соглашение на поставку многофункциональных медицинских систем после участия в выставке Expomed Eurasia. Это свидетельствует о том, что несмотря на преграды, российские компании продолжают искать возможности для выхода на зарубежные рынки.