В Германии разработали робота, который использует искусственный интеллект для разборки электронных отходов. Проект «Интеллектуальная разборка электроники для восстановления и переработки» (iDEAR) нацелен на создание эффективной системы управления отходами.

Проблема электронных отходов становится все более актуальной на фоне быстрого технологического прогресса. Ученые из Института Фраунгофера в Магдебурге представили проект, который может существенно изменить подход к разборке и переработке устаревшей электроники. Названный iDEAR, этот проект сочетает в себе робототехнику и искусственный интеллект, предлагая инновационное решение для борьбы с растущими объемами электронных отходов.

Проект iDEAR направлен на создание системы, способной эффективно разбирать разнообразные электронные устройства — от микроволновых печей до компьютеров. Прогнозы показывают, что к 2030 году объем электронных отходов может достичь 74 миллионов тонн, что подчеркивает необходимость в новых методах их переработки.

Работа начинается с доставки отходов, после чего происходит их сортировка и анализ состояния. Ученые применяют оптические сенсоры и 3D-камеры с алгоритмами искусственного интеллекта для оценки типа и состояния электронных устройств. Это позволяет определить, какие компоненты стоит извлекать, а какие можно оставить нетронутыми.

Следующий этап включает разработку последовательности разборки. На этом этапе программное обеспечение решает, следует ли выполнять полную разборку или сосредоточиться на извлечении определенных ценных элементов. Робот, работающий в рамках проекта, выполняет все операции автономно, включая подъем, резку и извлечение. В ходе испытаний он успешно справился с задачей извлечения материнской платы из компьютера, что считается довольно сложным процессом.

Ученые уже создали несколько демонстрационных образцов для различных подпроцессов, таких как идентификация устройств и создание цифровых двойников. В дальнейшем они планируют объединить эти разработки в единую систему, которая сможет выполнять все процессы разборки в автоматическом режиме.

По данным исследователей, более 80% электронных отходов оказываются на свалках или сжигаются, что приводит к загрязнению окружающей среды. Важно отметить, что проект iDEAR не только направлен на эффективную переработку, но и на восстановление материалов, которые могут быть использованы для производства новых товаров.

Доктор Хосе Саенс, руководитель проекта, подчеркивает, что текущие методы разборки требуют значительных инженерных усилий и ограничены определенными типами продуктов. Он надеется, что система iDEAR сможет адаптироваться к различным устройствам, минимизируя необходимость в дополнительной инженерии.

По мере развития системы ученые намерены улучшать ее функциональность, чтобы она соответствовала требованиям переработки широкого спектра оборудования.