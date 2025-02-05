Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новый немецкий робот для разборки электроники использует ИИ для борьбы с отходами
В Германии разработали робота, который использует искусственный интеллект для разборки электронных отходов. Проект «Интеллектуальная разборка электроники для восстановления и переработки» (iDEAR) нацелен на создание эффективной системы управления отходами.

Проблема электронных отходов становится все более актуальной на фоне быстрого технологического прогресса. Ученые из Института Фраунгофера в Магдебурге представили проект, который может существенно изменить подход к разборке и переработке устаревшей электроники. Названный iDEAR, этот проект сочетает в себе робототехнику и искусственный интеллект, предлагая инновационное решение для борьбы с растущими объемами электронных отходов.

Проект iDEAR направлен на создание системы, способной эффективно разбирать разнообразные электронные устройства — от микроволновых печей до компьютеров. Прогнозы показывают, что к 2030 году объем электронных отходов может достичь 74 миллионов тонн, что подчеркивает необходимость в новых методах их переработки.

Работа начинается с доставки отходов, после чего происходит их сортировка и анализ состояния. Ученые применяют оптические сенсоры и 3D-камеры с алгоритмами искусственного интеллекта для оценки типа и состояния электронных устройств. Это позволяет определить, какие компоненты стоит извлекать, а какие можно оставить нетронутыми.

Следующий этап включает разработку последовательности разборки. На этом этапе программное обеспечение решает, следует ли выполнять полную разборку или сосредоточиться на извлечении определенных ценных элементов. Робот, работающий в рамках проекта, выполняет все операции автономно, включая подъем, резку и извлечение. В ходе испытаний он успешно справился с задачей извлечения материнской платы из компьютера, что считается довольно сложным процессом.

Ученые уже создали несколько демонстрационных образцов для различных подпроцессов, таких как идентификация устройств и создание цифровых двойников. В дальнейшем они планируют объединить эти разработки в единую систему, которая сможет выполнять все процессы разборки в автоматическом режиме.

По данным исследователей, более 80% электронных отходов оказываются на свалках или сжигаются, что приводит к загрязнению окружающей среды. Важно отметить, что проект iDEAR не только направлен на эффективную переработку, но и на восстановление материалов, которые могут быть использованы для производства новых товаров.

Доктор Хосе Саенс, руководитель проекта, подчеркивает, что текущие методы разборки требуют значительных инженерных усилий и ограничены определенными типами продуктов. Он надеется, что система iDEAR сможет адаптироваться к различным устройствам, минимизируя необходимость в дополнительной инженерии.

По мере развития системы ученые намерены улучшать ее функциональность, чтобы она соответствовала требованиям переработки широкого спектра оборудования.

#искусственный интеллект #германия #робототехника #ии #переработка #электронные отходы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
14
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
4
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
9
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
17
На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
+
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
3
Геймеры сражаются с перекупщиками на eBay, успешно продавая ботам фото GeForce RTX 5090 за $1900
2
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
+
Исследователи создали устройства, работающие на основе тепла тела
1
TechPowerUp протестировала Marvel’s Spider-Man 2 на 35 видеокартах и показала результаты
+
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
4
В январе количество геймеров, использующих Windows 10, вновь возросло
3
OpenAI представила новую функцию «Глубокое исследование» для ChatGPT
+
МТС запускает возможность оплаты игр и стриминговых сервисов с мобильного счета
+
Новые экспериментальные функции YouTube позволяют смотреть видео на скорости 4x
3
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
7
Илон Маск: Tesla намерена выпустить 10 000 роботов Optimus в 2025 году
1
Сверхзвуковые помехозащищенные ракеты "Оникс" модернизировали
+

Популярные статьи

МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
31
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
17
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
17
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
8
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
9
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
36
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
24
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1

Сейчас обсуждают

Konstantin
00:35
"DDR5-5200, продающаяся в магазинах за сущие копейки" серьёзно?
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
Chimbal
00:32
Мы так и делаем.Никаких чертовых зависимостей,никто не оскорбляет,у нас все отлично,я скоро кстати новую статью выпущу,как продлить жизнь аккумулятором анальной пробки,советую посмотреть.В этот раз ни...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
kilobait3
00:27
во мусор
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
Bernigan
00:15
Ну не всегда,бывает еще просто пальчиком онанирую,электроэнергию жалко тратить на зарядку аккумов пробки,я же экономичный или экономный (не знаю как правильно писать),ну я уже говорил.наверное.Зачем п...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
00:13
Т.е. когда Nvidia&Intel Hater тут тебя постоянно воспитывает ты в это время этим занимаешься?
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
00:11
Пробочку анальную прилаживаю,Китя то ушел
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
00:10
я смотрю ты взволнована, в пробелы не попадаешь и не только, чем ты там занимаешь?
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
00:06
больше.много больше.Вообще мне размер нравится ,как у Луки Мудищева
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
00:04
ну многие девочки это любят, у тебя такой?
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
00:02
Я всегда был таким,а ножки мои супер.я велик кручу.И вообще спортом занимаюсь каждый день.Как вы все достали,нам честным заднеприводным и податься уже некуда..оскорбляют еще
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем