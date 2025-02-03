По слухам новый Galaxy Z Fold7 будет разработан на основе модели Z Fold Special Edition, выпущенной в Южной Корее.

Согласно информации от @TheGalox_, Samsung собирается создать складной телефон Galaxy Z Fold7, который будет основан на модели Z Fold Special Edition, выпущенной в прошлом году только в Южной Корее.

Z Fold Special Edition, представленная 21 октября 2024 года, привлекла внимание благодаря своему большому экрану и малому весу. В сложенном виде толщина телефона составляет 10,6 мм, а в разложенном — 4,9 мм. Эта модель стала самой легкой и тонкой среди складных телефонов Samsung, весив всего 236 граммов.

Galaxy Z Fold7, как ожидается, получит улучшенный радиатор VC, новую SoC и обновленные динамики.