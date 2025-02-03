Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) объявила о начале демонтажа резервуаров на АЭС «Фукусима-1». Это первый случай удаления резервуара, из которого была слита радиоактивная вода.

3 февраля Kyodo News сообщило, что Токийская электроэнергетическая компания приступает к демонтажу резервуаров для хранения на АЭС «Фукусима-1». Эти резервуары использовались для хранения радиоактивно загрязненной воды, которая была сброшена в процессе очистки.

Демонтаж станет важным шагом в процессе восстановления после аварии на АЭС. TEPCO планирует завершить работы к концу 2025 финансового года. Это событие знаменует первый случай удаления резервуара, из которого была слита радиоактивная вода. Ранее, 23 января, компания объявила о намерении сбросить очищенную воду в море в 2025 году. Сброс будет осуществляться в семь партий, общим объемом около 54 600 тонн, что соответствует объему, запланированному на 2024 год.

По прогнозам, в очищенной воде в 2025 году будет содержаться около 15 триллионов беккерелей трития, что меньше годового предела в 22 триллиона беккерелей. Ожидается, что это количество увеличится на 1 триллион беккерелей по сравнению с 2024 годом. Процесс демонтажа и сброса воды вызывает различные мнения среди экспертов и местных жителей, которые волнуются о возможных последствиях для экологии и здоровья населения.