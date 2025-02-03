Разработчики представили детали ARPG "First Berserker: Kazan", основанной на DNF. Для достижения истинной концовки игрокам потребуется около 80 часов.

Разработчики Nexon представили детали своей новой игры "The First Berserker: Kazan", которая выйдет 27 марта 2025 года. Эта ARPG, основанная на популярной франшизе "Dungeon & Fighter", обещает интересный геймплей и множество возможностей для игроков.

Команда разработчиков подчеркнула, что "Kazan" вдохновлена рядом известных игр, таких как "Nioh", "Sekiro" и "Dark Souls". В отличие от других проектов, геймерам не потребуется предварительное знакомство с DNF. Игра предложит несколько концовок, каждая из которых требует уникального подхода к боссам, каждый из которых имеет свои особенности и многоступенчатые сражения.

Чтобы пройти все игру до конца, геймерам потребуется около 80 часов, хотя точное время может варьироваться в зависимости от стиля игры. Доступная пробная версия включает лишь 5% контента, что позволяет игрокам оценить лишь малую часть возможностей. Миссии можно проходить повторно, но уровни врагов останутся неизменными, что добавляет элемент вызова.

Разработчики также планируют выпустить DLC после релиза, которые могут включать новые игровые режимы и виды оружия. На данный момент в игре доступны только три типа оружия, а кооперативного режима нет. Конкретные детали будущих обновлений пока остаются неизвестными.