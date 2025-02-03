В 2025 году в РФ ожидается снижение налоговой цены на нефть марки Urals до $64,84 за баррель. Однако новая методика расчета может увеличить доходы бюджета на 38 миллиардов рублей.

В текущем году российская нефть марки Urals столкнется с изменениями в оценке ее налоговой стоимости. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), цена на Urals снизится на 4% по сравнению с годом минувшим и составит $64,84 за баррель. Несмотря на это, поступлений в бюджет должно стать больше, так как будет применена новая методика расчета налоговой котировки.

По данным ЦЦИ, средняя цена Urals в прошлом году составила $67,85 за баррель. В первом квартале нынешнего года прогнозируется, что цена будет на уровне $67,5, а к концу года снизится до $65. Эти оценки несколько ниже, чем прогнозы Минэкономразвития, по которым ожидались более высокие показатели.

Методика расчета налоговой цены Urals неоднократно менялась в последние годы. Это связано с изменениями в географии экспорта, когда поставки переориентировались на Азию в ответ на западные санкции. В 2024 году использовалась формула, которая учитывала цену Brent с фиксированным дисконтом, а также стоимость Urals на базисе поставки. Однако, как показала практика, такая схема оказалась неэффективной.

С конца 2024 года Минфин утвердил новую формулу расчета, которая включает средневзвешенные цены Urals из портов Приморска и Новороссийска, а также цену малосернистого сорта сибирской нефти (ESPO). Это изменение позволяет избавиться от привязки к закрытым европейским рынкам и может привести к увеличению налоговых поступлений на 38 миллиардов рублей в 2025 году. Эксперты считают, что более высокая цена ESPO по сравнению с Urals может привести к увеличению налоговых изъятий.

Однако для нефтяных компаний такие изменения могут оказаться не столь критичными. Аналитики подсчитывают, что негативное влияние на EBITDA может составить около 1%. Важно отметить, что компании, которые не занимаются добычей ESPO, могут оказаться в менее выгодной позиции.

Что касается дисконта на российскую нефть, то он ожидается на уровне $12 за баррель в 2025 году. Это связано с ростом мировых цен на нефть и усилением санкционного давления. Аналитики предполагают, что повышение дисконта будет временным, и к концу 2025 года ситуация может нормализоваться.

Несмотря на ожидаемое снижение налоговой цены Urals, новая методика расчета может принести дополнительные средства в бюджет, что будет способствовать улучшению финансового положения страны.