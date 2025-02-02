Генеральный директор OpenAI признал, что компания ошиблась, придерживаясь закрытой стратегии. Он отметил необходимость перехода к более открытому подходу в разработке технологий искусственного интеллекта.

В последние дни внимание отечественных и особенно зарубежных специалистов по искусственному интеллекту и инвесторов привлекла модель DeepSeek с открытым исходным кодом. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, в ходе обсуждения на Reddit признал, что компания находится «на неправильной стороне истории» в вопросе открытого исходного кода. Этот комментарий стал значимым шагом, учитывая, что OpenAI изначально планировала делиться своими разработками.

OpenAI была основана в 2015 году с намерением публиковать свои модели и исследования, однако с ростом популярности ChatGPT и притоком инвестиций компания изменила курс. Закрытие исходного кода стало ответом на опасения по поводу конкурентоспособности и передачи информации. Альтман отметил, что не все сотрудники согласны с этой стратегией, что подчеркивает внутренние разногласия.

Ситуация осложняется тем, что другой соучредитель OpenAI, Илон Маск, подал в суд на компанию, обвиняя Альтмана в предательстве первоначальных принципов. Маск считает, что компания отошла от своей первоначальной миссии, что вызывает недовольство среди некоторых сторонников открытых технологий.

Сейчас, когда открытые модели, такие как DeepSeek, показывают свои возможности, OpenAI сталкивается с давлением. Альтман предложил, что первый шаг к «повторному открытию» заключается в том, чтобы раскрыть больше информации о том, как работают их модели. Это может помочь компании адаптироваться к новым условиям, где открытый исходный код становится нормой.

Кевин Вейл, директор по продуктам OpenAI, подтвердил, что компания работает над тем, чтобы предоставить больше информации о своих моделях. Это включает в себя демонстрацию цепочек мыслей, что может привести к конкурентным преимуществам, но также требует осторожности.

Альтман также сообщил, что новая флагманская модель o3 будет доступна в ближайшие недели, хотя дата выхода GPT-5 пока не определена. Разработка DALL-E 3 также идет полным ходом, что свидетельствует о стремлении компании оставаться на плаву в быстро меняющемся мире технологий.