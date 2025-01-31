Ionic Wind Technologies разработал новую технологию охлаждения, которая снижает энергозатраты на 60%. Уникальный ионный усилитель воздуха может изменить подход к охлаждению в центрах обработки данных и других отраслях.

Центры обработки данных требуют значительных объемов энергии, и большая часть этой энергии уходит на охлаждение микропроцессоров. Швейцарский стартап Ionic Wind Technologies представил новый подход к этой проблеме, разработав технологию, которая обещает существенно снизить затраты на охлаждение.

Технология, получившая название Ionic Wind Amplifier, использует ионный ветер для создания воздушного потока без необходимости в традиционных вентиляторах. Основатель компании Донато Рубинетти объясняет, что система ускоряет воздух, используя электричество, что исключает шумные и энергозатратные промежуточные этапы. Это позволяет уменьшить потребление энергии на охлаждение на целых 60%.

Ключевым элементом нового устройства являются игольчатые электроды, которые значительно повышают эффективность создания ионного ветра. Ранее существующие системы имели ограничения из-за низкой скорости воздушного потока. Теперь же, благодаря инновационному дизайну, устройство может генерировать более мощный поток воздуха. Игольчатые электроды создают асимметричное электрическое поле, которое усиливает поток, а их форма позволяет использовать более компактный корпус.

Команда Ionic Wind Technologies провела множество испытаний, чтобы оптимизировать каждый элемент конструкции, включая микроскопические детали. Результаты показали, что новый усилитель ионного ветра перемещает воздух на 60% эффективнее, чем традиционные устройства. Это открывает новые возможности для применения технологии в различных отраслях, таких как охлаждение, сушка и очистка воздуха.

Например, ионно-ветровая сушка может быть полезна на предприятиях по переработке продуктов питания, поскольку этот метод не использует тепло и позволяет лучше сохранять питательные вещества. Рубинетти подчеркивает, что потенциал технологии велик, особенно для охлаждения серверов и центров обработки данных, где выделяется много тепла.