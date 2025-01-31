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Первое судно с системой улавливания углерода Clipper Eris сократило выбросы на 70%
Норвежская компания Solvang ASA представила Clipper Eris — судно с уникальной системой улавливания углерода. Эта технология позволяет значительно сократить выбросы CO2, что является важным шагом для судоходной отрасли.

Международная судоходная отрасль сталкивается с серьезными проблемами, связанными с выбросами углерода. По оценкам, она отвечает за три процента всех антропогенных выбросов CO2. В ответ на это норвежская компания Solvang ASA разработала Clipper Eris, первое судно в мире с полномасштабной системой улавливания углерода (OCCS).

Система OCCS, установленная на Clipper Eris, позволяет улавливать до 70% выбросов углекислого газа, которые затем могут быть использованы в пищевой промышленности или других отраслях. Это решение стало результатом более десяти лет работы компании, которая начала свою программу по снижению выбросов еще в 2011 году. На протяжении этого времени Solvang ASA внедряла различные технологии, такие как модули рециркуляции газа и скрубберы.

В 2021 году компания объединилась с Wärtsilä для разработки системы улавливания углерода, и в 2023 году получила финансирование от норвежского инкубатора Enova. Совместно с MAN Energy Solutions и SINTEF удалось запустить первую в мире полномасштабную систему OCCS.

Clipper Eris прошел модернизацию в Сингапуре, где его оснастили новой бортовой технологией, соответствующей будущим нормам выбросов. Судно имеет главный двигатель мощностью семь мегаватт и работает в паре с системами очистки выхлопных газов. Углекислый газ, собранный системой, сжимается и хранится на борту, что позволяет значительно снизить экологическую нагрузку.

По словам генерального директора Solvang ASA Эдвина Эндресена, такая технология является важным шагом к декарбонизации морского флота. Он подчеркивает, что сочетание бортового улавливания углерода с существующими технологиями очистки может стать эффективным решением для будущего судоходства.

#экология #судоходство #углерод #clipper eris #solvang asa
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