Согласно новым слухам, Forza Horizon 5 не будет эксклюзивом для PlayStation 5. Инсайдеры утверждают, что игра также может появиться на Nintendo Switch 2.

Microsoft вчера подтвердила, что Forza Horizon 5 станет доступной на PlayStation 5, что вызвало интерес среди геймеров. Однако появились сообщения о том, что игра может также выйти на Nintendo Switch 2, что добавляет интриги к релизу.

Известный инсайдер extas1s сообщил в Twitter, что Forza Horizon 5 разрабатывается и для Nintendo Switch 2. Эта информация появилась вскоре после официального объявления о версии для PS5, и пока неясно, будут ли обе версии запущены одновременно.

Помимо Forza Horizon 5, слухи также указывают на другие игры от Microsoft, которые могут выйти на новой консоли от Nintendo. В их числе Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection и Starfield. Nintendo планирует провести презентацию Switch 2 в апреле, где, возможно, будут раскрыты подробности о будущих релизах.