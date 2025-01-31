Google запускает тестирование функции Ask for Me, позволяющей пользователям получать информацию о ценах, совершая звонки от имени ИИ. В данный момент функция доступна для автомастерских и салонов красоты.

Компания Google начала экспериментировать с новой функцией, которая может изменить подход пользователей к поиску информации о ценах на услуги. Функция Ask for Me, доступная через Search Labs, позволяет ИИ совершать звонки в компании и получать необходимые данные.

Пользователи могут активировать Ask for Me и задавать запросы, такие как «замена масла рядом» или «маникюр рядом». ИИ сначала уточняет, какую именно услугу ищет клиент, например, плановое ТО или замену масла. Затем система запрашивает информацию о транспортном средстве, включая марку, модель и год выпуска, а также предпочтительное время обслуживания.

После этого Google автоматически звонит в выбранные компании, используя естественный голос. ИИ сообщает собеседнику, что это автоматизированный звонок, и собирает информацию о ценах и наличии услуг. Ответ приходит пользователю через 30 минут в виде текстового сообщения или на электронную почту. Если компания не хочет принимать такие звонки, она может отказаться от взаимодействия с ИИ.

Google предупреждает, что ограничивает количество запросов, поэтому может возникнуть очередь ожидания.