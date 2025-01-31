Vodafone анонсировала запуск спутникового интернета для европейских пользователей смартфонов до конца 2025 года. Технология, продемонстрированная в видеозвонке, обещает устранить мертвые зоны и обеспечить доступ к широкополосной связи.

Компания Vodafone объявила о значительном шаге к устранению мертвых зон в Европе. Спутниковая связь станет доступной для пользователей смартфонов, что позволит им пользоваться интернетом так же, как и в сетях 5G.

В видеоролике Vodafone показала, как обычный смартфон может осуществлять видеозвонки через спутниковую сеть без дополнительного оборудования. Это первый опыт в мире, который предоставляет полноценный доступ к интернету, а не только к текстовым сообщениям или экстренным вызовам.





Vodafone планирует использовать спутниковую сеть BlueBird от AST SpaceMobile, что позволит автоматически переключаться между радиовышкой и спутниковой сетью. Ожидается, что скорость передачи данных достигнет 120 МБ/с, хотя реальная пропускная способность может варьироваться в зависимости от числа пользователей, подключенных одновременно.

Поскольку SpaceX также разрабатывает аналогичные технологии с Starlink, Vodafone, похоже, опередит конкурента. Однако остаются вопросы относительно стоимости тарифов на спутниковую связь. С запуском этой технологии пользователи в отдаленных районах смогут получить доступ к интернету, что значительно улучшит качество связи в труднодоступных местах.