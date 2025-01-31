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На конференции Тим Кук отметил, что у iPhone есть большой потенциал для дальнейших инноваций
На телефонной конференции Тим Кук заявил, что инновации в линейке iPhone продолжаются. Он намекнул на множество новых возможностей, которые еще предстоит раскрыть.

Во время недавней телефонной конференции генеральный директор Apple Тим Кук обсудил будущее линейки iPhone. Он выразил уверенность в том, что компания еще не исчерпала свои возможности для внедрения новых технологий в свои устройства.

Кук отметил, что у iPhone есть большой потенциал для дальнейших инноваций. Он подчеркнул, что смартфоны все еще могут удивить пользователей новыми функциями и дизайном. Например, зарубежные источники сообщают о разработке ультратонкого iPhone, который может заменить модель «Plus». Толщина нового устройства может составить всего 5-6 мм, что сделает его самым тонким iPhone на рынке.

В дополнение к iPhone, Кук также коснулся успехов iPad. Он указал на 15-процентный рост выручки от продаж, который был обусловлен популярностью моделей iPad Air и стандартного iPad, а не более дорогого iPad Pro. Это говорит о том, что пользователи ищут более доступные варианты, что также создает возможности для дальнейшего развития продуктовой линейки Apple. Кук остался оптимистом, утверждая, что впереди много интересного, и Apple продолжит удивлять своих клиентов новыми решениями.

#apple #iphone #инновации #тим кук
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