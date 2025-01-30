Генеральный директор TSMC Моррис Чанг рассказал о причинах, по которым Apple отказалась от Intel в пользу их компании. Это решение изменило ландшафт поставок чипов для iPhone и Mac.

В мире технологий переход Apple от чипов Intel к TSMC стал важным моментом, который повлиял на будущее мобильных устройств. Генеральный директор TSMC Моррис Чанг недавно поделился своими взглядами на это решение и его последствия.

В интервью Чанг объяснил, что Apple изначально рассматривала Intel как потенциального поставщика чипов для iPhone, так как компания уже сотрудничала с ними в производстве чипов для Mac. Однако после двух месяцев обсуждений Apple решила продолжить работу с TSMC. Тим Кук, генеральный директор Apple, высказал мнение, что Intel не обладает необходимыми навыками для работы в качестве литейного завода, что и стало ключевым фактором выбора.

Чанг также подчеркнул, что TSMC опережает Intel в производственных возможностях и доверии клиентов. Он отметил, что у многих тайваньских клиентов Intel были негативные впечатления о компании. В отличие от этого, TSMC стремится учитывать потребности клиентов и активно реагировать на их запросы, даже если они кажутся странными или иррациональными.

Сейчас TSMC является основным поставщиком чипов для линейки продуктов Apple, включая чипы серии A для iPhone и M для Mac. Это сотрудничество принесло выгоду обеим сторонам. В то же время Intel адаптировалась к новым условиям, запустив Intel Foundry и начав привлекать новых клиентов, включая Amazon AWS для производства ИИ-чипов.



