AMD представила результаты тестирования видеокарты RX 7900 XTX, которая под управлением DeepSeek AI превосходит Nvidia RTX 4080S. Вице-президент компании Дэвид Макафи раскрыл детали этого сравнительного анализа.

В условиях постоянной конкуренции на рынке видеокарт важна не только мощность, но и эффективность. AMD недавно провела тестирование своей RX 7900 XTX, и результаты оказались многообещающими.

В ходе тестирования с использованием DeepSeek-R1 AI AMD заявила, что их RX 7900 XTX показывает лучшие результаты по сравнению с Nvidia RTX 4080 SUPER. Разница в производительности с RTX 4090 составляет всего 4%, что указывает на высокую конкурентоспособность. Более того, в некоторых тестах RX 7900 XTX под управлением DeepSeek AI обходит RTX 4090, достигая максимального преимущества в 13% при запуске модели с параметрами 32B.

Кроме того, AMD предоставила рекомендации по использованию модели DeepSeek R1 на своих устройствах. Пользователям необходимо убедиться, что они используют драйвер Adrenalin Edition 25.1.1 и установили LM Studio версии 0.3.8 или выше.

AMD выложила на YouTube руководство:



