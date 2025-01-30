Продажи автомобилей на маркетплейсах в России значительно увеличились. В четвертом квартале 2024 года они выросли в восемь раз по сравнению с предыдущим годом.

В последние месяцы россияне все чаще выбирают покупку автомобилей через интернет. Это явление связано с изменением потребительских привычек и удобством онлайн-торговли.

С октября 2023 года по январь 2025 года на российских маркетплейсах было продано около 1,9 тысячи автомобилей на сумму 3,9 миллиарда рублей. Данные предоставлены аналитиками компании First Data и подтверждены пресс-службами ведущих платформ. В IV кв. минувшего года продажи автомобилей через маркетплейсы увеличились в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На Ozon зафиксировали в шесть раз больше заказов, что также подтверждает растущий интерес к покупкам автомобилей онлайн.

Основным трендом стали китайские автомобили, которые составляют 94% от общего объема продаж. Лидером по популярности стал бренд Chery, а его модель Tiggo 4 PRO оказалась самой востребованной. Среди российских автомобилей наибольшим спросом пользуется LADA Granta. Самым дорогим автомобилем, купленным через маркетплейс, стал Lixiang L9 стоимостью 7,7 миллиона рублей. Заказы поступают не только из крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, но и из дальних регионов, включая Норильск.