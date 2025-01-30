Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) объявила о намерении инвестировать сотни миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, стремясь оставаться на передовой технологий. Марк Цукерберг подчеркнул, что гонка в области ИИ только начинается, и Meta не собирается сокращать свои вложения.

Недавние заявления генерального директора Meta* Марка Цукерберга о планах компании по инвестициям в искусственный интеллект (ИИ) вызвали интерес в технологическом сообществе. Цукерберг сообщил, что Meta намерена инвестировать «сотни миллиардов долларов» в инфраструктуру и собственные продукты в сфере ИИ. Эта стратегия направлена на расширение возможностей компании и укрепление ее позиций на рынке. В 2025 году капитальные затраты Meta превысят $60 миллиардов, и большая часть этих средств пойдет на развитие вычислительных мощностей, необходимых для работы ИИ-систем.

Цукерберг подчеркнул, что потребность в мощных вычислениях остается актуальной, особенно с учетом огромной базы пользователей Meta. Он отметил, что компания продолжит развивать свои технологии ИИ, рассматривая это как стратегическое преимущество перед конкурентами. В условиях растущей конкуренции, особенно со стороны таких компаний, как OpenAI и Anthropic, Meta стремится не только поддерживать, но и улучшать качество своих сервисов.

Одной из ключевых целей Meta является разработка передовых языковых моделей. Цукерберг упомянул, что модель Llama 3 должна была сделать открытые решения более конкурентоспособными, но Llama 4, по его словам, выйдет на новый уровень. Она будет на равных соперничать с закрытыми решениями от OpenAI и Anthropic. Это подчеркивает амбиции компании в области разработки ИИ, где Meta рассчитывает занять лидирующие позиции.

Кроме того, Цукерберг отметил, что Meta изучает наработки DeepSeek, но пока не видит оснований полагать, что спрос на графические процессоры значительно снизится. Инвестиции в вычислительные мощности позволят компании улучшить качество своих сервисов и расширить их масштаб. Это важно в условиях постоянного роста числа пользователей и увеличения запросов на более сложные ИИ-решения.

На фоне этих заявлений появились новости о том, что Microsoft и OpenAI начали расследование возможной кражи данных стартапом DeepSeek. Это связано с подозрительной активностью конкурента и возможным неправомерным извлечением данных из технологического стека OpenAI.

Meta продолжает активно инвестировать в ИИ, несмотря на растущую конкуренцию и вызовы, с которыми сталкивается.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России