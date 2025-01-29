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Microsoft исследует возможную утечку данных OpenAI: DeepSeek под подозрением
Microsoft и OpenAI начали расследование в связи с подозрениями о несанкционированном доступе стартапа DeepSeek к выходным данным OpenAI. Это дело возникло после выявления аномальной активности, связанной с использованием API OpenAI.

Ситуация вокруг DeepSeek, китайского стартапа в области искусственного интеллекта, привлекла внимание крупных игроков в сфере технологий. После успешного запуска своей модели R1, которая быстро завоевала популярность, возникли вопросы о легитимности доступа компании к данным OpenAI.

Расследование началось после того, как исследователи безопасности Microsoft предположили, что лица, связанные с DeepSeek, могли извлечь значительное количество данных через API OpenAI. Поскольку такие действия могут нарушать условия обслуживания OpenAI, это вызывает серьезные опасения. Разработчики обычно могут легально использовать данные, если у них есть лицензия, однако в данном случае речь идет о возможной утечке.

Microsoft, как главный партнер OpenAI и крупнейший инвестор, уведомила компанию о подозрительной активности. Важно отметить, что если подтвердится факт незаконного доступа, это может негативно сказаться на репутации DeepSeek. Успех стартапа, который уже оказал влияние на финансовые рынки и получил высокую оценку даже от генерального директора OpenAI, окажется под угрозой.

Пока ни Microsoft, ни OpenAI не сделали официальных заявлений о ходе расследования. Однако ситуация требует внимательного анализа, так как она может повлиять на будущее сотрудничества между компаниями и на рынок в целом.

#microsoft #openai #расследование #утечка данных #deepseek
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