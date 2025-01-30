Tesla объявила о прибыли в размере $600 миллионов от своих биткоин-активов за четвертый квартал 2024 года. Несмотря на этот успех, общие доходы компании не оправдали ожиданий аналитиков.

Компания Tesla опубликовала свои финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года, и внимание инвесторов привлекла информация о значительной прибыли от биткоинов. В то время как криптовалюты становятся все более важными активами для многих компаний, успех Tesla в этой сфере вызывает интерес и обсуждения.

Tesla сообщила о прибыли в размере $600 миллионов от своих биткоинов в четвертом квартале 2024 года. Это стало возможным благодаря новым правилам бухгалтерского учета, которые позволяют компаниям отражать рыночную стоимость своих криптоактивов. На момент отчета, биткоины, находящиеся на балансе Tesla, были оценены в более чем $1 миллиард. Это значительное увеличение по сравнению с $184 миллионами, зафиксированными в предыдущих кварталах.

Изменение правил Совета по стандартам финансового учета (FASB), вступившее в силу в середине декабря, стало ключевым фактором этого успеха. Ранее корпоративные криптовалютные активы оценивались только по самой низкой стоимости за отчетный период, и любое увеличение оставалось нереализованным до момента продажи. Теперь компании могут отражать предполагаемую рыночную стоимость своих цифровых активов, что позволяет более точно отображать финансовые результаты.

Несмотря на позитивные новости о прибыли от биткоинов, общие доходы Tesla не оправдали ожиданий аналитиков. Компания сообщила о доходе по GAAP в размере $2,3 миллиарда, а общая выручка составила $25,71 миллиарда — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Однако это все еще ниже прогнозируемых $27,22 миллиарда. Прибыль на акцию составила $0,73, что также оказалось ниже ожиданий в $0,76.

Операционные расходы Tesla за квартал выросли до $2,59 миллиарда, что на более чем 9% больше, чем в предыдущем квартале. Эти данные вызвали опасения у инвесторов, что отразилось на динамике акций компании. В день выхода отчета акции закрылись на 2,26% ниже, однако после закрытия торгов наблюдался рост на 4,15%, что говорит о смешанных реакциях рынка.

Tesla начала свою деятельность в сфере криптовалют в феврале 2021 года, когда приобрела 42 902 биткоина. В июле 2022 года компания продала 75% своих активов, что принесло $936 миллионов. Этот опыт показывает, что Tesla активно использует возможности, которые предоставляет рынок криптовалют, и продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям.

В целом, результаты четвертого квартала 2024 года подчеркивают растущую роль биткоина в финансовой стратегии Tesla. Несмотря на некоторые финансовые трудности, компания демонстрирует способность извлекать выгоду из своих криптоактивов, что может стать важным фактором в будущем.