АвтоВАЗ сохраняет свои позиции на рынке, но базовые комплектации Granta и Vesta становятся дефицитом. Несмотря на это, компания уверяет, что эти модели все еще доступны для заказа.

АвтоВАЗ продолжает удерживать лидерство в продажах автомобилей в России. Однако многие покупатели сталкиваются с проблемой отсутствия доступных базовых комплектаций.

Седаны Granta и Vesta остаются популярными среди покупателей, но их наличие в автосалонах вызывает вопросы. Цена Granta в комплектации Standard составляет 749 900 рублей, а Vesta в версии Comfort — 1 459 900 рублей. Тем не менее, найти эти автомобили в продаже становится все сложнее, и многие россияне сомневаются в реальности таких цен.

Представители компании подтвердили, что базовые модели все еще можно заказать, но их количество ограничено из-за низкого спроса. При этом покупатели могут обратиться к официальным дилерам для оформления заказа. Важно отметить, что сроки поставки могут различаться в зависимости от региона.

По итогам минувшего года Granta стала самой продаваемой моделью на вторичном рынке, что подчеркивает ее популярность среди автомобилистов.