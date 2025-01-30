IBM опубликовала финансовый отчет за 2024 финансовый год, в котором чистая прибыль составила 6,023 миллиарда долларов, что на 19,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Выручка компании увеличилась, но не достигла прогнозируемых значений аналитиков.

IBM опубликовала финансовый отчет компании за четвертый квартал и весь год за 2024 финансовый год. Финансовый отчет показывает, что компания продолжает адаптироваться к изменениям на рынке. Несмотря на рост выручки, чистая прибыль снизилась, что вызывает вопросы о будущих перспективах бизнеса. В отчете представлены ключевые показатели, которые дают представление о текущем состоянии компании.

Чистая прибыль IBM за 2024 год составила $6,023 миллиарда, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем финансовом году. Этот результат вызван рядом факторов, включая увеличение расходов и колебания валютных курсов. Выручка компании за год достигла $61,86 миллиарда, что немного выше прошлогоднего показателя в $60,53 миллиарда. Однако рост оказался ниже ожиданий аналитиков, что отразилось на котировках акций.

В четвертом квартале 2024 года выручка IBM составила $17,553 миллиарда, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Без учета изменений валютного курса этот показатель увеличился на 2%. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $2,927 миллиарда, что на 11% меньше по сравнению с $3,285 миллиарда за тот же период 2023 года. Разводненная прибыль на акцию снизилась до $3,11 с $3,54.

Разделение по направлениям показывает, что выручка подразделения программного обеспечения выросла на 10,4%, достигнув $7,924 миллиарда. В этом сегменте отмечен рост доходов от гибридных платформ и решений. В то же время консалтинговый бизнес показал снижение на 2%, составив $5,175 миллиарда. Это снижение связано с уменьшением доходов от технического консалтинга и приложений.

Подразделение инфраструктуры также столкнулось с трудностями, выручка которого снизилась на 7,6%. В частности, доходы от бизнеса гибридной инфраструктуры упали на 10%. Это снижение стало следствием уменьшения спроса на оборудование и услуги в условиях растущей конкуренции на рынке.

Что касается капитальных затрат, то они увеличились до $422 миллионов в четвертом квартале, что на 159 миллионов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Свободный денежный поток компании составил $6,163 миллиарда, что также выше показателя прошлого года.

Перспективы на 2025 финансовый год выглядят сдержанно. IBM ожидает, что выручка вырастет как минимум на 5% без учета влияния изменений валютных курсов. Вместе с тем, следует отметить, что текущие прогнозы не оправдывают ожиданий аналитиков, которые предсказывают более высокий рост. В условиях неопределенности на рынке и увеличения конкуренции, компании необходимо будет адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранить свою позицию.