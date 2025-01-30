ВМС США запретили использование технологий DeepSeek AI среди своих моряков, ссылаясь на риски безопасности.

ВМС США приняли решение о запрете использования искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek среди своих сотрудников. Это шаг вызван опасениями по поводу безопасности и этических вопросов, связанных с этой технологией.

По информации CNBC, было разослано электронное письмо, в котором предупреждают об использовании DeepSeek в любых целях. В документе подчеркивается, что необходимо избегать применения этой модели как в рабочей, так и в личной сфере. Команда получила указание не загружать и не устанавливать DeepSeek, независимо от контекста.

Представитель ВМС подтвердил подлинность письма и отметил, что оно связано с политикой, касающейся генеративного ИИ. В сентябре 2023 года уже выходило уведомление, в котором предостерегали от применения ИИ в оперативных условиях, если не были полностью изучены и одобрены все требования безопасности.

В депеше также указано, что модели ИИ могут сохранять введенные данные, что создает риск утечки конфиденциальной информации. Это может привести к тому, что секретные данные окажутся в открытом доступе, что для военных структур является серьезной угрозой.