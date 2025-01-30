В компании Tesla представили видео, на котором автомобили самостоятельно подъезжают к погрузочным докам.

На фоне стремительного развития технологий автономного вождения, Илон Маск сделал важное заявление о том, что Tesla переходит к следующему этапу в этом направлении. Он подчеркнул, что автомобили компании теперь способны выполнять задачи без вмешательства водителя.

В новом видеоролике Tesla продемонстрировала, как ее автомобили, покидая завод во Фремонте, могут самостоятельно подъезжать к погрузочным докам для загрузки. Посмотреть видео можно в x.com/Tesla_AI.

Маск описал это как «начало беспилотного вождения без присмотра», что подразумевает, что автомобили смогут выполнять задачи, которые ранее требовали внимания водителя. Ашок Эллусвами, руководитель программы Full Self-Driving (FSD), добавил, что внедрение этих технологий на дорогах общего пользования — лишь вопрос времени.