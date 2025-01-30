Магазин XUruguay случайно опубликовал информацию о дате выхода GTA 6, назначив ее на 17 сентября 2025 года. Эта дата совпадает с 12-летием запуска GTA 5 и соответствует планам Take-Two.

Недавнее сообщение от уругвайского магазина XUruguay привлекло внимание поклонников видеоигр. Магазин указал на дату выхода GTA 6, что вызвало обсуждение среди игроков и СМИ.

На сайте XUruguay появилась информация о том, что долгожданная GTA 6 выйдет 17 сентября 2025 года и будет доступна исключительно на консоли Sony PS5. Эта дата имеет особое значение, так как она совпадает с 12-й годовщиной выхода GTA 5, что делает ее знаковой для поклонников серии.

Представители магазина подтвердили, что они работают в тесном сотрудничестве с Sony PlayStation и получают актуальные данные о предстоящих релизах. Это поднимает доверие к информации, опубликованной на сайте.

Кроме того, дата релиза согласуется с общими планами Take-Two, которые ранее заявляли о намерении выпустить игру осенью 2025 года. На текущий момент от самой компании не поступало официального подтверждения, и многие игроки остаются в ожидании новостей.