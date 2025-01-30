Hello Games анонсировала крупное обновление для No Man's Sky под названием Worlds Part II. В игре появились новые сюжетные линии, газовые гиганты и возможности для глубоководных исследований.

No Man's Sky продолжает развиваться, и команда Hello Games представила новое обновление, которое добавляет множество интересных функций. С момента своего запуска игра прошла долгий путь, превратившись из неудачного релиза в культовую классическую игру для любителей космических исследований.

Обновление Worlds Part II значительно увеличивает масштаб игры, предлагая игрокам новые солнечные системы и планеты с уникальными биомами. Ландшафт претерпел серьезные изменения: теперь он стал более детализированным, с разнообразными формами гор и водоемов.

Одной из ключевых особенностей обновления стали газовые гиганты. Эти колоссальные планеты в десять раз больше обычных и создают впечатляющее зрелище, когда нависают над другими небесными телами. Исследование их поверхности станет настоящим вызовом, так как на них бушуют мощные бури.

Также игроки смогут погружаться в глубины океанов, где их ждут новые морские существа, такие как гигантские кальмары и морские коньки. Темные воды, освещенные только кораллами, создают атмосферу таинственности и опасности, что делает подводные исследования увлекательными и напряженными.





Это обновление не только расширяет вселенную No Man's Sky, но и предоставляет игрокам новые возможности для исследования и приключений, подчеркивая стремление Hello Games продолжать развивать проект.

Полный список всех функций, которые будут добавлены в No Man's Sky в этом гигантском патче, можно найти в примечаниях к патчу на веб-сайте Hello Games.