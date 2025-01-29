Сотрудники компании EvolutionaryScale представили новый белок, созданный с помощью искусственного интеллекта. Этот белок, названный esmGFP, мог бы эволюционировать в природе за 500 миллионов лет.

Новый белок, созданный с помощью модели искусственного интеллекта, стал предметом обсуждения среди ученых. Исследование показало, что ему понадобилось бы 500 миллионов лет, чтобы появиться в природе, если бы эволюция шла привычным путем.

Согласно недавнему исследованию, искусственный интеллект смоделировал молекулярную эволюцию, чтобы создать код для ранее неизвестного белка. Этот белок, названный esmGFP, обладает свойствами, схожими с флуоресцентными белками, найденными у медуз и кораллов. Он существует только как компьютерный код, но может стать основой для разработки новых лекарств.

Сравнение последовательности нового белка с известными флуоресцентными белками показало, что esmGFP на 58% похож на модифицированную версию белка из пузырчатых морских анемонов. Однако оставшаяся часть его структуры уникальна. Для ее формирования потребовалось бы 96 различных генетических мутаций, что в естественных условиях заняло бы более полумиллиарда лет.

Модель искусственного интеллекта ESM3, использованная для создания esmGFP, представляет собой не просто инструмент проектирования белков. Она заполняет пробелы в неполном коде, предоставленном исследователями, и генерирует структуры, которые могут существовать, основываясь на всех возможных путях эволюции. Это позволяет создавать функциональные белки, которые выходят за рамки традиционных эволюционных ограничений.

Модель ИИ изучает фундаментальные принципы и генерирует белки, которые могли бы существовать, но не были бы созданы в процессе естественного отбора.