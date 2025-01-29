Италия обратилась к китайской компании DeepSeek с запросом о возможной утечке данных миллионов пользователей. Власти требуют объяснений о сборе и обработке персональной информации в соответствии с европейскими стандартами.

Итальянские власти начали расследование в отношении китайской компании DeepSeek, известной благодаря своим достижениям в области искусственного интеллекта. Вопросы возникли после обращения коалиции Euroconsumers, которая представила опасения по поводу обработки персональных данных пользователей.

Итальянское агентство по защите данных (DPA) получило запрос от Euroconsumers о том, как DeepSeek собирает и использует персональные данные. В ответ на эти опасения, DPA направило компании официальный запрос с требованием предоставить дополнительную информацию. В заявлении агентства говорится, что «данные миллионов итальянцев находятся под угрозой», что подчеркивает серьезность ситуации.

DeepSeek, будучи основанной в Китае, собирает данные пользователей, включая их личную информацию. В политике конфиденциальности компании указано, что данные могут передаваться в Китай, однако представители DeepSeek утверждают, что соблюдают местные законы о защите данных. Итальянские регуляторы хотят понять, какие именно данные собираются, откуда они поступают и для каких целей, особенно в контексте обучения языковой модели.

Важным аспектом запроса стало выяснение, как компания обрабатывает данные несовершеннолетних пользователей. Итальянское DPA интересует, как осуществляется проверка возраста и какие меры принимаются для защиты детей от потенциальных рисков. Европейские организации потребителей также выразили обеспокоенность по поводу недостаточной ясности в политике компании относительно защиты несовершеннолетних пользователей.

На пресс-конференции в Еврокомиссии обсуждалась ситуация с DeepSeek. Представитель комиссии по технологическому суверенитету, Томас Ренье, отметил, что пока сложно оценить, соответствует ли компания требованиям ЕС. Он добавил, что правила Европейского Союза обеспечивают защиту, если возникнут проблемы с обработкой данных. В данном контексте итальянские власти продолжают ждать ответ от DeepSeek в течение 20 дней, что может повлиять на дальнейшие действия компании в регионе.