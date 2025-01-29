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Новая космическая «компьютерная томография» раскрыла более сложную структуру Вселенной
Ученые представили результаты уникального исследования, которое использует данные двух астрономических проектов для создания "космической компьютерной томографии". Эти открытия показывают, что структура Вселенной гораздо сложнее, чем предполагалось ранее.

Новые исследования в области космологии открывают дополнительные аспекты понимания структуры и эволюции Вселенной. Ученые объединили данные от Атакамского космологического телескопа (ACT) и Темного энергетического спектроскопического инструмента (DESI), чтобы создать метод, напоминающий компьютерную томографию. Этот подход позволяет исследовать разные этапы формирования материи и ее распределения в космосе, что помогает глубже понять влияние гравитации на структуру Вселенной.

Команда ученых использовала данные от ACT и DESI для создания многослойного представления о космической истории. ACT предоставляет информацию о реликтовом излучении — свете, который остался от ранних этапов существования Вселенной, когда ей было около 380 000 лет. Этот свет, известный как космический микроволновый фон (CMB), помогает ученым понять, как материя распределялась в первые миллиарды лет после Большого взрыва.

С другой стороны, DESI фокусируется на более поздних этапах, картируя трехмерную структуру Вселенной с помощью ярких красных галактик. Эти данные позволяют исследователям увидеть, как галактики распределяются и как они эволюционировали с течением времени. Сравнивая данные из обоих источников, ученые могут проследить изменения в структуре материи и понять, как она реагировала на гравитационные силы.

Исследование показало, что Вселенная стала менее комковатой, чем считалось прежде. Это открытие основано на анализе световых волн, которые изменяются под воздействием массы, создавая эффект гравитационного линзирования. Ученые заметили, что распределение материи не совсем соответствует теоретическим моделям. Это несоответствие может указывать на то, что существующие модели не полностью объясняют процессы в космосе, особенно в более поздние эпохи.

Хотя результаты не предполагают наличие новой физики, они все же открывают пространство для дальнейших исследований. Команда планирует использовать более мощные телескопы для получения более точных данных и прояснения существующих неопределенностей.

Интересно, что данные ACT и DESI можно представить как фотоальбом, показывающий развитие Вселенной от младенчества до зрелости. Этот подход позволяет ученым не только увидеть, как материя эволюционировала, но и понять, как различные силы, такие как гравитация, формировали структуру космоса на протяжении миллиардов лет.

#астрономия #вселенная #исследования #космология #гравитация #реликтовое излучение
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