Чат-бот Lucie, разработанный в рамках французского проекта, был удален из-за абсурдных ответов на вопросы пользователей. Всего через два дня после запуска он стал объектом насмешек в социальных сетях.

Lucie, новый чат-бот с искусственным интеллектом, поддерживаемый французским правительством, столкнулся с серьезными проблемами всего через два дня после своего запуска. Пользователи начали активно сообщать о его странных и порой абсурдных ответах на простые вопросы, что привело к быстрому снятию модели с продажи.

Lucie был представлен как часть академического исследовательского проекта, однако его выход в публичное пространство оказался преждевременным. Разработчики из компании Linagora признали, что неудачный запуск стал результатом чрезмерного энтузиазма, который затмил необходимость в более тщательном тестировании. В их заявлении говорится, что ограничения модели не были должным образом разъяснены пользователям.

Проблемы с Lucie начались сразу после его появления в сети. Пользователи начали активно делиться своими переживаниями в социальных сетях. Например, при запросе о «коровьих яйцах» чат-бот уверенно ответил, что это «съедобные яйца, производимые коровами», при этом указав, что они богаты белком и питательными веществами. В другом случае, когда его спросили о результате простого математического выражения 3+2, Lucie выдала ответ 17 вместо правильного 5. Эти и другие подобные ошибки вызвали волну насмешек и недовольства.

Lucie был задуман как альтернатива таким моделям, как ChatGPT от OpenAI, и должен был предложить пользователям поддержку на родном языке. Название чат-бота связано с древними предками человечества, а его логотип отражает французскую идентичность, используя цвета национального флага. Однако, несмотря на эти амбициозные цели, качество работы Lucie оставляло желать лучшего.

Генеральный директор Linagora Мишель-Мари Моде сообщил в интервью, что команда планирует обновить модель и провести дополнительные тестирования, прежде чем снова предоставить ее пользователям. Он подчеркнул, что необходимо учитывать опыт, полученный во время первого запуска, и учесть все недостатки.