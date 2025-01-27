Япония представила нового робота SPD-X, предназначенного для осмотра и ремонта трубопроводов. Устройство может проходить через трубы диаметром более 20 см и обладает улучшенной камерой для детального анализа.

Японская корпорация Tmsuk разработала нового робота, получившего название SPD-X, для проверки труб. Этот компактный механизм способен преодолевать препятствия и проводить инспекции в условиях, недоступных для человека.

Робот SPD-X имеет 16 ног и может развивать скорость до 0,3 км/ч. Его конструкция позволяет проходить через трубы диаметром более 20 см, что делает его универсальным инструментом для инспекций. В отличие от своего предшественника SPD1, новый робот стал меньше и легче, что улучшило его маневренность. Он также полностью водонепроницаем, что позволяет использовать его в сложных условиях.

Одной из ключевых особенностей SPD-X является улучшенная камера с обзором на 360 градусов. Это значительно увеличивает возможности для мониторинга состояния трубопроводов, особенно в местах, где могут накапливаться осадки или происходить несоосности соединений. Камера обеспечивает четкое изображение, что позволяет операторам более точно оценивать состояние инфраструктуры.

Робот управляется через контроллер, вдохновленный игровыми планшетами, что упрощает процесс эксплуатации. Важно отметить, что SPD-X может использоваться не только для труб, но и в других узких пространствах, где присутствие человека затруднено или опасно.

Согласно данным, в США водопроводные трубы разрываются каждые две минуты, что приводит к значительным потерям воды. Традиционные методы инспекции и ремонта требуют значительных временных и финансовых затрат. Использование роботов, таких как SPD-X, может существенно сократить эти затраты и повысить эффективность работы.





Разработка SPD-X включала 3D-моделирование, что позволило предсказать поведение устройства в различных условиях. После этого провели реальные испытания, которые подтвердили его работоспособность. Обратная связь от пользователей предыдущей модели помогла внести улучшения, включая возможность работы с трубами различного диаметра и повышенную эффективность при устранении засоров.