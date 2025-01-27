Эти метаматериалы открывают новые возможности в таких областях, как акустика, оптика и робототехника.

Сотрудники Принстонского университета представили уникальную технологию, объединяющую искусство киригами и оригами. Они создали трехмерные конструкции, которые способны изменять свои свойства в зависимости от внешних условий.

Используя технику киригами, ученые сделали надрезы на листах бумаги, что привело к образованию сложной поверхности с отверстиями. Затем они применили принципы оригами для складывания этих вырезанных листов в трехмерные формы. Этот процесс требует точного баланса между резкой и складыванием, что создает взаимосвязанные формы, действующие как шарниры.

Эти структуры могут адаптироваться под влияние внешних сил, например, давления. Это значит, что одна и та же конструкция может быть жесткой в одном направлении и гибкой в другом. Исследователи утверждают, что такая адаптивность позволяет направлять звук и свет с помощью специально спроектированных геометрических контуров.

Профессор Глаучио Паулино отметил, что объединение разрезов и сгибов создает возможность для введения полярности в структуру. Это открывает перспективы для использования в оптике и полупроводниках. Интересно, что идея возникла после неудачного эксперимента, который, тем не менее, привел к новым подходам и открытиям.