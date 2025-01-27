Это позволяет ей оставаться "мировым брендом №2" в данной отрасли на протяжении трех лет подряд.

Hisense продолжает уверенно занимать вторую позицию на мировом рынке телевизоров. В 2024 году компания отмечает рост поставок на 11,9% по сравнению с предыдущим годом, что позволяет увеличить ее долю до 14,06%.

Успех Hisense связывают с активным международным спонсорством спортивных событий, таких как чемпионат УЕФА ЕВРО 2024 и сотрудничество с командой Paris St. Germain. Эти меры значительно повысили узнаваемость бренда. Компания также активно поддерживает Формулу 1 и австралийскую Национальную лигу регби, что дополнительно укрепляет ее имидж.

Hisense нацелена занять первое место по продаже телевизоров размером 100 дюймов и более. В этом сегменте она уже два года подряд занимает лидирующие позиции. При этом более традиционные модели, такие как 75-дюймовый miniLED U9, остаются доступными для широкой аудитории.

В 2025 году Hisense планирует представить новаторские модели, включая 116-дюймовый LED-телевизор TriChroma с технологией RGB Local Dimming и 136-дюймовый microLED 136MX, который был продемонстрирован на CES.