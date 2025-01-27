Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла высоко оценил новую модель DeepSeek-R1 на Всемирном экономическом форуме. Модель демонстрирует впечатляющую вычислительную эффективность и уже привлекла внимание крупных компаний, включая Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России).

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор Microsoft Сатья Наделла дал положительную оценку новой модели DeepSeek-R1. Он отметил, что эта модель выделяется своей вычислительной эффективностью и способностью к логическим вычислениям, что делает ее значимым игроком на рынке искусственного интеллекта.

По информации CNBC, DeepSeek-R1 вошел в тройку лидеров среди аналогичных моделей, сопоставившись с ChatGPT-4o. При этом DeepSeek-R1 стоит в 20 раз дешевле, что делает его привлекательным для разработчиков. Важным аспектом является применение технологии обучения с подкреплением, что позволяет модели эффективно рассуждать даже с минимальным количеством помеченных данных. В задачах, связанных с математикой, программированием и естественным языком, DeepSeek-R1 показывает результаты, сопоставимые с OpenAI o1.

Кроме того, приложение DeepSeek стало лидером по бесплатным загрузкам в магазинах Apple как в Китае, так и в США, обогнав ChatGPT. Это свидетельствует о растущем интересе пользователей к новым технологиям и возможности, которые они предоставляют. В то время как другие компании, такие как Meta*, создают исследовательские группы для изучения DeepSeek, становится ясно, что рынок искусственного интеллекта продолжает развиваться, и конкуренция в этой области только усиливается.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России