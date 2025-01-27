Крупные американские технологические компании ищут способы подключения своих центров обработки данных напрямую к электростанциям, что вызывает споры в энергетической отрасли. Американские энергетические компании утверждают, что такие сделки могут привести к серьезным последствиям для всей системы.

Технологические компании в США сталкиваются с растущими расходами на электроэнергию и ищут пути снижения затрат. Одним из таких решений стало прямое подключение центров обработки данных (ЦОД) к электростанциям. Это предложение вызывает споры среди местных энергетических компаний, которые считают, что такие меры могут нарушить баланс в системе и создать неравные условия для всех потребителей.

В условиях стремительного роста облачных вычислений и искусственного интеллекта, спрос на электроэнергию для центров обработки данных увеличивается. Крупные американские компании, такие как Amazon Web Services (AWS), стремятся обеспечить свои центры надежным источником энергии. Одним из примеров является проект, который AWS планирует реализовать рядом с атомной электростанцией Саскуэханна в Пенсильвании. Это соглашение, известное как подключение «за счетчиком», стало первым подобным предложением, рассмотренным Федеральной комиссией по регулированию энергетики (FERC).

Согласно плану, AWS могла бы получить до 960 мегаватт электроэнергии — это достаточно для обеспечения более полумиллиона домов. Однако FERC отклонила это предложение по процедурным причинам, оставив будущее сделки неопределенным. Специалисты отмечают, что задержка в принятии решения может привести к упущенным возможностям для бизнеса, особенно в условиях растущего спроса на энергозатратные технологии.

Ситуация усугубляется тем, что традиционные методы подключения к перегруженной электросети могут занять годы. В некоторых случаях процесс может затянуться на четыре года и более. Прямое подключение к электростанциям позволяет сократить сроки разработки и обеспечить необходимую мощность быстрее. Однако это вызывает опасения, что более платежеспособные клиенты могут получить приоритет в распределении ресурсов.

Для энергетических компаний такая схема может быть выгодной. Например, Talen Energy, владелец Саскуэханны, рассчитывает на значительные доходы от продаж электроэнергии, которые в 2028 году могут составить до $140 миллионов. Тем не менее, другие участники рынка выражают опасения, что такие сделки могут привести к увеличению цен на электроэнергию для обычных потребителей.

Американские федеральные чиновники подчеркивают, что развитие центров обработки данных имеет критическое значение для экономики и национальной безопасности. Это связано не только с необходимостью поддерживать конкурентоспособность в области технологий, но и с обеспечением надежного энергоснабжения. В то же время, переход на более устойчивые источники энергии требует внимательного подхода, чтобы не ухудшить состояние существующей энергетической инфраструктуры.

Критики нового подхода указывают на то, что прямое подключение к электростанциям может освободить крупных потребителей от платы за использование сети, что приведет к дополнительной нагрузке на остальных потребителей. Это вызвало протесты со стороны энергетических компаний, которые утверждают, что такие соглашения создают несправедливые условия на рынке.

Решение FERC по этому вопросу станет важным прецедентом, который определит, как в дальнейшем будут регулироваться подобные сделки. Это может открыть двери для других крупных потребителей электроэнергии, таких как водородные электростанции или компании, занимающиеся майнингом криптовалют. Однако без должного контроля и анализа последствий, такие изменения могут оказать негативное влияние на всю энергетическую систему.

Тем временем, как отмечают эксперты, необходимо действовать быстро. Временные рамки для принятия решений становятся критическими, и затягивание процесса может привести к серьезным последствиям для всей страны. Вопросы, связанные с обеспечением энергетической безопасности и справедливым распределением ресурсов, требуют внимательного рассмотрения со стороны регулирующих органов и участников рынка.