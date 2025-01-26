Fujifilm Holdings объявила о планах вложить 100 миллиардов иен в расширение производства полупроводников. Инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса в свете развития искусственного интеллекта.

Fujifilm Holdings приняла решение о значительных инвестициях в полупроводниковую промышленность. Компания планирует вложить более 100 миллиардов иен, что составляет примерно 641 миллион долларов, в течение трех лет для увеличения производства полупроводниковых материалов. Это решение связано с растущим спросом на чипы, особенно в свете стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

По информации Nikkei Asia Today, Fujifilm намерена удвоить свои инвестиции по сравнению с предыдущими тремя годами. Основная цель заключается в том, чтобы обеспечить стабильные поставки материалов для изготовления чипов, что особенно актуально на фоне недавних заявлений президента США о привлечении крупных американских компаний к инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Fujifilm занимает пятое место в мире среди поставщиков светочувствительных материалов, используемых в производстве полупроводников. Основные клиенты компании — TSMC и Samsung Electronics. В рамках новой стратегии Fujifilm планирует укрепить сотрудничество с этими партнерами, расширяя свои заводы ближе к ним.

Этой осенью компания откроет новые производственные мощности для литографии в крайнем ультрафиолете (EUV) как в Японии, так и в Южной Корее. Эти технологии критически важны для создания современных чипов. В Японии в префектуре Сидзуока будет построен научно-исследовательский и производственный центр стоимостью около 1,3 миллиарда иен. В Южной Корее на заводе в Пхёнтхэке установят новое оборудование, которое планируется ввести в эксплуатацию этой осенью.

Кроме того, в Чхонане, Южная Корея, Fujifilm намерена инвестировать значительные средства в строительство нового завода по производству абразивных средств для полировки полупроводников. Ожидается, что этот завод увеличит производственные мощности на 30% к весне 2027 года. Fujifilm рассматривает сегмент материалов для микросхем как ключевую область своего будущего роста, планируя увеличить продажи с 250 миллиардов иен в 2024 году до 500 миллиардов к 2030 году.