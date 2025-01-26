Новый фильм по мотивам Resident Evil готовится к производству с Заком Креггером в роли режиссера. Проект обещает вернуть франшизу к своим корням, акцентируя внимание на ужасах и выживании.

Франшиза Resident Evil снова на слуху. После нескольких неудачных попыток создать достойную экранизацию, проект, который сейчас разрабатывается, вызывает интерес благодаря именам, вовлеченным в него. Режиссер Зак Креггер, известный своей работой над фильмом «Варвар», возьмется за создание нового фильма.

По информации The Hollywood Reporter, за производством фильма будут стоять Constantin Film и PlayStation Productions. Участие PlayStation в проекте стало неожиданностью для многих, ведь это IP компании Capcom. Зак Креггер, который не только станет режиссером, но и напишет сценарий вместе с Шеем Хаттеном, известным по «Джону Уику 4» и «Армии мертвецов», уже имеет четкое видение своего проекта.

Креггер планирует вернуть франшизе атмосферу первых игр 90-х годов, когда в них доминировал survival horror. Это означает, что новый фильм будет сосредоточен на ужасах и выживании, в отличие от последних экранизаций, которые часто включали элементы экшена. Шесть предыдущих фильмов с Миллой Йовович и один оригинальный фильм, выпущенный во время пандемии, принесли прибыль, но именно Креггер стал причиной, по которой студии готовы платить большие деньги за его проект.

Интерес к фильму растет, так как сразу четыре компании ведут борьбу за права на его производство. Среди них выделяются Netflix и Warner Bros. Креггер, ранее комик и актер, стал культовой фигурой в жанре ужасов с выходом «Варвара», который завоевал признание зрителей. Его следующий проект, «Оружие», также привлек внимание, и теперь он считается новым голосом в индустрии ужасов.