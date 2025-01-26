Шестиногий робот-собака из Китая успешно прошел испытания в Антарктиде, готовясь к научным экспедициям. Это важный шаг для развития полярных исследований.

Китайский шестиногий робот-собака совершил успешные испытания в Антарктиде, что стало важным этапом для научных исследований в этом регионе. Разработка, известная как Lenovo Morningstar IS, предназначена для работы в экстремальных условиях и уже начинает свою практическую деятельность.

Этот робот был представлен на конференции Lenovo по инновациям и технологиям в прошлом году и теперь поступил в массовое производство. Его конструкция позволяет уверенно передвигаться по льду и снегу, не теряя равновесия даже при переноске грузов. Специальная обувь, разработанная для него, выдерживает низкие температуры до -40°C и предотвращает скольжение, что особенно важно в условиях Антарктики.

Робот также оснащен термоизолированной батареей, которая обеспечивает работу от 4 до 6 часов при температурах от -30°C до -40°C. Для длительных экспедиций инженеры разработали штабелируемое аккумуляторное решение, позволяющее роботу работать до 46 часов без перерыва.

Во время испытаний робот-собака смогла переносить грузы весом от 70 до 100 кг, что значительно облегчает работу научной команды. Кроме того, он выполняет функцию прокладки маршрута, используя детектор ледяных трещин, что обеспечивает безопасность передвижения команды по ледникам.

Руководитель команды отметил, что успешные испытания этого робота открывают новые горизонты для полярных исследований. Теперь у исследователей есть надежный инструмент для работы в сложных условиях, что повышает безопасность и эффективность их экспедиций.

Демонстрационное видео Lenovo Group можно посмотреть здесь.