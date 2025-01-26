Слухи о выходе DOOM: The Dark Ages на Nintendo Switch 2 становятся все более настойчивыми. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер подчеркивает важность мультиплатформенной поддержки и выражает интерес к новым возможностям.

DOOM: The Dark Ages, новая игра от id Software, официально анонсирована на конференции Xbox Developer Direct 2025. С момента своего выхода 15 мая, вокруг проекта начали возникать слухи о возможном релизе на Nintendo Switch 2. Инсайдеры утверждают, что Nintendo должна одобрить любые новые игры для своей консоли, прежде чем производители смогут сделать официальное заявление.

На данный момент DOOM: The Dark Ages запланирован для выхода на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Однако, по информации испанского инсайдера eXtas1s, игра также может появиться на недавно анонсированной Nintendo Switch 2. Это не стало бы неожиданностью, учитывая, что Microsoft активно поддерживает мультиплатформенные проекты.

Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, недавно высказался о важности доступности игр на различных платформах. В одном из своих видео он отметил, что хочет, чтобы пользователи могли наслаждаться созданными играми на разных устройствах. Спенсер подчеркнул, что многие разработчики стремятся создать игры, которые могут быть доступны как можно большему числу игроков, и что Microsoft открыта для сотрудничества с другими компаниями, включая Nintendo.

Спенсер также упомянул, что у него состоялся обмен письмами с генеральным директором Nintendo, в котором он выразил свое восхищение инновациями компании. Он считает, что Nintendo играет важную роль в игровой индустрии, и ожидает, что их новая консоль станет успешной.

Тем не менее, остаются вопросы о технических возможностях Switch 2. Хотя оригинальная версия DOOM успешно работала на первой модели Switch, новые технологии, такие как трассировка лучей и NVIDIA DLSS 4, могут не полностью реализоваться на новой платформе. По слухам, Switch 2 будет поддерживать некоторые функции DLSS, но не все возможности, доступные на ПК.

Сейчас пользователи Nintendo ждут подтверждения от компании о выходе DOOM: The Dark Ages на Switch 2. Если слухи подтвердятся, это может стать значительным шагом для мультиплатформенной стратегии Microsoft, которая продолжает расширять свое присутствие на различных игровых платформах.