Samsung анонсировала выход новых смартфонов Galaxy A36 и A56, которые появятся в продаже в марте 2025 года. Оба устройства предлагают различные чипсеты и камеры, ориентируясь на бюджетный сегмент рынка.

В марте 2025 года Samsung планирует представить два новых смартфона — Galaxy A36 и A56. Эти устройства, ориентированные на бюджетный и средний сегменты, отличаются не только дизайном, но и техническими характеристиками, включая используемые чипсеты.

Galaxy A36, по данным тестов GeekBench, оснащен восьмиядерным процессором с кодовым названием Parrot. Он демонстрирует результаты в 967 баллов в одноядерном тесте и 2750 баллов в многоядерном. Чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, вероятно, обеспечивает стабильную работу устройства. Смартфон также имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает на базе One UI 7, основанной на Android 15. Основная камера на 50 мегапикселей и фронтальная на 12 мегапикселей обещают неплохие результаты в фотографиях, хотя разрешение фронтальной камеры немного снизилось по сравнению с предыдущими моделями.

Samsung Galaxy A56 сертифицирован с номером модели SM-A5660 и получит чип Exynos 1580. Этот процессор включает ядра Cortex-A720 и Cortex-A520, что должно обеспечить хорошую производительность. Ожидается, что A56 будет иметь емкость аккумулятора 4905 мАч и различные конфигурации памяти, включая 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В отличие от A36, A56 предложит три камеры на задней панели, что расширит возможности для съемки.