Ученые запустили суперкомпьютер Aurora в Аргоннской национальной лаборатории для изучения темной материи и темной энергии. Этот проект объединяет астрономические наблюдения и компьютерные симуляции, что позволяет глубже понять структуру Вселенной.

Научное сообщество вновь обращает внимание на загадки, которые скрывает Вселенная. С запуском суперкомпьютера Aurora американские ученые получили мощный инструмент для анализа темной материи и темной энергии, составляющих 95% космоса. Эта инициатива может изменить представления о структуре и динамике Вселенной.

Суперкомпьютер Aurora способен выполнять квинтиллион вычислений в секунду. Это делает его одним из самых мощных вычислительных устройств в мире. Темная материя и темная энергия остаются одними из самых сложных головоломок в астрономии. Например, обычная материя, из которой состоят звезды и планеты, составляет лишь 5% Вселенной. Остальные 27% занимают темная материя, а 68% — темная энергия. Понимание этих компонентов может значительно изменить наше восприятие космоса.

Салман Хабиб, почетный член Аргоннского университета, отмечает, что природа темной материи и темной энергии все еще не изучена. Ученые знают о их существовании, но не понимают, как они влияют на вселенную. Проект Dark Sky Mining стремится объединить реальные астрономические наблюдения с компьютерными симуляциями, чтобы создать детализированные карты космоса. Используя возможности Aurora, исследователи могут моделировать различные сценарии поведения темной материи и темной энергии, сравнивая их с реальными данными.

По словам Хабиба, исследование позволяет глубже понять не только космос, но и наше место в нем. Темная материя была впервые предложена в 1930-х годах, когда астроном Фриц Цвикки заметил, что галактики остаются связанными, несмотря на недостаточную видимую массу для создания необходимой гравитационной силы. Эта идея стала основой для дальнейших исследований.

Темная энергия, в свою очередь, представляет собой еще более сложную задачу. Астрономы обнаружили, что Вселенная не просто расширяется, а делает это с ускорением. Эта загадочная сила ведет к тому, что галактики удаляются друг от друга с возрастающей скоростью.

Суперкомпьютер Aurora, в сочетании с методами машинного обучения, позволяет исследователям более эффективно моделировать эти явления. Ученые могут быстро тестировать тысячи сценариев, изменяя параметры темной материи и темной энергии, пока результаты не совпадут с наблюдаемыми данными. Это значительно сокращает время, необходимое для получения результатов.

Проект также нацелен на подготовку нового поколения телескопов, которые смогут заглянуть в глубины космоса. Исследование может помочь в решении других фундаментальных физических задач, включая изучение нейтрино — частиц, которые с трудом взаимодействуют с обычной материей.