Китайские ученые разработали уникальную роботизированную руку, которая может поднимать объекты в 260 раз тяжелее ее самой.

Современные технологии все чаще обращаются к идеям, заимствованным из природы, чтобы улучшить функциональность роботов. Ярким примером этого подхода стала роботизированная рука SpiRobs, разработанная в Китайском университете науки и технологий под руководством Николаоса Фрериса. Эта рука, созданная с помощью 3D-печати, демонстрирует впечатляющие способности, позволяя поднимать объекты, вес которых в 260 раз превышает ее собственный.

SpiRobs представляет собой новый класс мягких роботов. Конструкция руки черпает идеи из логарифмических спиральных форм, характерных для щупалец осьминога и хоботов слонов. Благодаря передовым методам обратного проектирования, данный робот способен выполнять сложные маневры, включая захват, вытягивание и наматывание, достигая 95% успеха в выполнении задач.

Уникальная система управления, состоящая из двух или трех кабелей, позволяет руке регулировать захват под углом 15 градусов. Это делает ее пригодной для работы с объектами большого диаметра и выдержки значительных нагрузок. В демонстрационном видео робот показывает, как аккуратно захватывает хрупкие предметы, такие как яйца и ягоды, а также ловко справляется с летящими теннисными мячами.

Дополнительно, SpiRobs продемонстрировала способность обходить препятствия и работать в ограниченных пространствах. В одном из тестов робот успешно маневрировал вокруг камней, сохраняя при этом контроль над захватываемыми объектами. Возможность изгибаться и поворачиваться на 360 градусов придает руке плавность движений, делая ее похожей на биологический аналог.

Следует отметить, что возможности SpiRobs не ограничиваются только простыми движениями. Разработчики объединили руку с дронами, что расширяет область ее применения. В одном из полевых испытаний, оснащенная дроном версия руки подняла ведро с водой. Такое инженерное решение позволяет применить SpiRobs в логистике и транспортировке.

Использование 3D-печати с недорогими материалами, такими как полиуретан и смола, делает SpiRobs коммерчески жизнеспособным решением. Прототипы могут варьироваться в размерах от нескольких сантиметров до нескольких метров, что подтверждает их масштабируемость. Удивительный уровень чувствительности позволяет руке аккуратно захватывать даже мелкие объекты, например, муравьев, не нанося им вреда.

Эта роботизированная рука может стать основой для будущих разработок, которые будут сочетать сложные движения и автоматизацию, используя такие возможности в самых различных отраслях.