Volkswagen Group прогнозирует убытки в размере 1,5 миллиарда евро в этом году из-за новых правил Европейского Союза по выбросам. Эти изменения требуют от компании значительных усилий для перехода на электромобили, что негативно сказывается на доходах.

Volkswagen Group сталкивается с серьезными финансовыми трудностями в текущем году. Согласно данным агентства Bloomberg, компания ожидает убытки в размере 1,5 миллиарда евро из-за введения более строгих стандартов выбросов в Европейском Союзе. Эти изменения требуют от автопроизводителей значительных инвестиций в новые технологии, что в свою очередь влияет на финансовые результаты компании.

Рольф Воллер, глава отдела по связям с инвесторами Volkswagen, сообщил, что убытки связаны с потенциальными штрафами за несоответствие новым целевым показателям по выбросам. В то время как Volkswagen стремится увеличить продажи электромобилей, наблюдается снижение доходов от более прибыльных моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Некоторые эксперты и законодатели призвали Европейский Союз пересмотреть свои правила, указывая на слабый спрос на электромобили и растущую конкуренцию со стороны китайских производителей. В отличие от европейского рынка, в США правила более благоприятны для таких компаний, как Tesla, которые получают компенсации за сотрудничество с другими автопроизводителями. Это усугубляет положение Volkswagen.

Перспективы Volkswagen Group остаются неопределенными. Бренд испытывает нехватку новых электрических моделей, что может затруднить реализацию плана реструктуризации, предложенного генеральным директором Оливером Блюмом. Компания должна решать, как эффективно распределить свои ресурсы, чтобы соответствовать новым требованиям и оставаться конкурентоспособной на мировом авторынке.