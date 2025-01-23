Samsung планирует сократить инвестиции в производство чипов на 50% в 2025 году из-за низкой доходности и падения заказов. Компания сосредоточится на разработке чипов следующего поколения, что открывает новые возможности для конкурентов.

Корейская компания Samsung, известная своими инновациями в сфере электроники, объявила о значительном сокращении инвестиций в производство полупроводников. Это решение отражает текущие рыночные реалии и внутренние проблемы, с которыми сталкивается гигант. В 2025 году Samsung намерена инвестировать 5 триллионов корейских вон, что на 50% меньше, чем в 2024 году.

Согласно отчету Business Korea, основными причинами сокращения вложений стали низкая доходность и падение заказов на чипы. Вместо расширения существующих производственных линий, компания сосредоточится на 2-нанометровых и 1,4-нанометровых технологиях, которые обещают большую эффективность. Такой подход может усилить позиции тайваньской TSMC, ведущего контрактного производителя чипов, который уже занимает значительную долю рынка.

Проблемы Samsung с качеством продукции стали одной из главных тем обсуждения в отрасли. В то время как компания анонсировала запуск 3-нанометровых чипов, сообщения о низкой доходности и высоком уровне брака стали частыми. В 2022 году Samsung уже пыталась занять лидирующие позиции в производстве чипов, отправив 3-нанометровые чипы для тестирования в китайскую компанию, занимающуюся майнингом криптовалют. Однако текущие обстоятельства ставят под сомнение успешность этой стратегии.

Заводы Samsung в Хвасоне и Пхёнтхэке будут переоборудованы для производства чипов следующего поколения. Хвасон сосредоточится на 2-нанометровых чипах, в то время как Пхёнтхэк будет разрабатывать 1,4-нанометровые изделия. Ожидается, что эти новые технологии улучшат эффективность и снизят утечку тока, что крайне важно в условиях растущего спроса на высокопроизводительные чипы от таких компаний, как NVIDIA.

Несмотря на снижение инвестиций, рынок полупроводников продолжает расти, особенно в сегменте искусственного интеллекта. Однако Samsung, похоже, не готова к полной реорганизации своих производственных процессов. В этом контексте конкуренты, такие как TSMC, могут воспользоваться ситуацией, заполнив пустоты на рынке, оставленные южнокорейским гигантом.