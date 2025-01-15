Архитектура ИИ нового поколения Rubin от NVIDIA может быть запущена во второй половине 2025 года
Согласно последним данным, архитектура NVIDIA Rubin нового поколения, связанная с искусственным интеллектом, должна выйти на рынок раньше, чем ожидалось. Запуск запланирован на вторую половину 2025 года, и это связано с ускоренной разработкой памяти HBM4 от компании SK Hynix. Изначально архитектура должна была дебютировать позже, но теперь она выйдет на шесть месяцев раньше, что говорит о стремлении NVIDIA укрепить свои позиции.
SK Hynix, как ключевой партнер NVIDIA, намерена начать массовое производство HBM4 к третьему кварталу 2025 года. Это означает, что компания уже завершила этапы тестирования с основными клиентами и готова к поставкам. Интересно, что NVIDIA будет эксклюзивным клиентом для HBM4, что даст ей доступ к передовым технологиям раньше конкурентов.
HBM4 представляет собой важный элемент, так как он объединяет память и логические полупроводники в одном пакете. Это упрощает архитектуру и повышает производительность. С новыми слоями, которые обеспечивают скорость до 6,4 Гбит/с, HBM4 значительно превосходит предыдущие версии. Архитектура Rubin будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC и упаковку CoWoS-L, что также повысит эффективность работы.
Что касается производительности, то на этот раз основное внимание будет уделено исключительным показателям perf/W, учитывая, что растущие требования к вычислениям ИИ привели к значительному росту показателей энергопотребления. Если все пойдет по плану, запуск архитектуры Rubin может кардинально изменить расстановку сил на рынке технологий искусственного интеллекта, предоставив NVIDIA значительное преимущество.
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