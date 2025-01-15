Марк Цукерберг объявил о сокращении 5% сотрудников в Meta, чтобы улучшить производительность.

Генеральный директор Meta*, Марк Цукерберг, сообщил своим сотрудникам о предстоящих изменениях, которые коснутся порядка 5% их числа. Это решение вызвано необходимостью повышения общей производительности и устранения менее эффективных работников. В компании, где сейчас трудится около 72,000 человек, сокращение затронет примерно 3,600 сотрудников.

Недавние изменения в Meta уже привлекли внимание. Цукерберг начал с пересмотра системы проверки фактов, что вызвало споры среди пользователей. Теперь он акцентирует внимание на производительности сотрудников, что, по его мнению, позволит более быстро реагировать на вызовы времени и повышать эффективность работы.

В своей внутренней записке Цукерберг подчеркнул, что собирается изменить подход к увольнениям. Ранее компания проводила оценку производительности в конце года, но теперь планирует более частые проверки на основе текущих результатов. Это означает, что сотрудники, не соответствующие новым стандартам, могут быть уволены в течение года, а не ждать конца отчетного периода.

Такой подход не нов для Meta. В прошлом году компания уже сократила штат на 10,000 человек, и многие связывают это с изменениями в управлении и стратегическом курсе. Сокращения, как правило, отрицательно сказываются на моральном состоянии оставшихся сотрудников, что создает атмосферу неопределенности и стресса.

Цукерберг надеется, что новые меры позволят компании стать более гибкой и эффективной, что особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка технологий.

* Meta Platforms Inc. признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.